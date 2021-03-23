iPhone 13將搭120Hz ProMotion螢幕？傳三星正為蘋果生產LTPO面板

南韓媒體 The Elec 周二 (23 日) 報導，隨著蘋果正致力於在 iPhone 13 旗艦機導入市場期待已久的 120Hz ProMotion 的螢幕，三星正準備為蘋果 (AAPL-US) 生產低溫多晶氧化物 (LTPO) 面板。

The Elec 取得 UBI Research 報告報導，三星可能最快在今年上半年開始為蘋果生產 LTPO OLED 面板，與 Galaxy Note 20 採用相同技術。

傳統 OLED 採用低溫多晶矽薄膜電晶體 (LPTS) 技術，而 LTPO 技術能夠在提高螢幕更新率同時又能降低螢幕功耗，達到省電效果，不過製造工藝較為困難。

UBI Research 的報告表示，三星正在將 LTPS OLED 產線轉換為 LTPO，儘管轉換過程中會損失一些產能，不過，三星每個月將能夠生產 7 萬片基板。

報告表示，蘋果將在今年晚些時候讓 iPhone 13 旗艦機採用 LTPO OLED，可能是 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max ，而 LG Display 和京東方則負責 iPhone 13 的面板。

採用 LTPO OLED 後，將使蘋果可在今年 iPhone 新機添加 120Hz ProMotion 技術。科技網站 Appleinsider 引用一份供應鏈報告表示，120Hz ProMotion 面板將於今年至少兩款 iPhone 機型中亮相。

去年曾傳出 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 將採用 120Hz 更新率面板，不過最終並未成功，面板分析師認為，要搭載 120Hz 可變刷新率的節能面板必須搭配 LTPO 技術。