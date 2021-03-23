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〈美股盤前要聞〉美股期貨下滑 道瓊期貨跌逾百點

鉅亨網編譯凌郁涵
美股期貨下滑 道瓊期貨跌逾百點(圖片：AFP)
美股期貨下滑 道瓊期貨跌逾百點(圖片：AFP)
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阿斯特捷利康推特微軟QE

Fed 主席鮑爾在擬定的證詞中表示，美國距離經濟完全復甦仍遠，Fed 計劃繼續提供支持。美國 10 年期公債殖利率來到 1.64%，美股期貨週二 (22 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.49%，標普 500 期貨跌 0.45%，那斯達克 100 期貨跌 0.31%。

1. 鮑爾將重申 QE 支撐經濟決心

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾預定周二 (23 日) 和財長葉倫赴眾議院作證，他在周一發表預先擬定的證詞中表示，美國經濟復甦雖然轉強，但美國距離經濟完全復甦仍遠，Fed 計劃繼續提供支持，重申延續寬鬆政策的決心。

根據預先擬定的證詞，鮑爾表示，「美國經濟復甦比大家預期得快，且看來正在增強，但因為疫情復燃以及升級防疫措施受到打擊的領域仍然疲弱，而且失業率—仍高居 6.2%—低估了實際缺口，特別是因為勞動參與率依然遠低於疫情爆發前的水準。」

鮑爾說：「距離經濟完全復甦仍遠，因此只要有需要，Fed 將繼續支持經濟。」

2. 全球新增確診連五周上升

世界衛生組織 (WHO) 警告，由於具高度傳染力的變種病毒持續擴散，全球多處新增確診病例正在上升，東南亞大增 49%，因菲律賓疫情急速增溫。美國超過半數地區過去七日平均確診病例上升至少 5%，德國則將延長實施封鎖，對抗歐洲第三波疫情。

世衛流行病學家 Maria Van Kerkhove 表示，過去一周全球新增確診人數增加 8%，是連續第五周上升。世衛劃分的六區中有四區增加，且每個區域都明顯有變種病毒造成影響。

約翰霍普金斯大學的統計也顯示，美國過去一周有 27 個州的新增確診人數上升，且升幅至少 5%。全美過去一周平均新增確診 54308 例，較前一周增加 1%。

3. 推特 CEO 第一則推文 NFT 價值達 290 萬美元

繼特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 表明參與非同質化代幣 (NFT) 市場後，推特和 Square  執行長 Jack Dorsey 拍賣的推特的第一條推文 NFT 周一 (22 日) 以 1630.58 枚以太坊出售，價值高達 290 萬美元

2006 年 3 月 21 日由 Dorsey 發布的第一條推文「正在設定我的 twttr」於本月 6 日以 NFT 形式公開拍賣，周一 Bridge Oracle  執行長 Sina Estavi 與中國企業家孫宇晨競標中脫穎而出以 290 萬美元得標。

Dorsey 長期以來一直是虛擬貨幣領域的支持者，今年 2 月 Square 購買價值 1.7 億美元比特幣，並允許用戶可使用 Cash 支付軟體用戶買賣比特幣和某些股票。

4. 微軟傳出價逾 100 億美元收購 Discord

據知情人士透露，微軟 (MSFT-US) 有意收購電玩通訊社群平台 Discord，目前正在進行洽談，交易金額逾 100 億美元

據彭博報導，知情人士說 Discord 一直在與潛在買家接觸，微軟便是其中之一，但目前尚未傳出成交消息。不過另名相關人士也透露，Discord 更有可能上市，而非出售。除此之外，VentureBeat 周一（22 日）報導則稱雙方已在進行收購談判。

彭博的分析師 Matthew Kanterman 表示，微軟很有可能買下 Discord，因為微軟想重塑其遊戲業務，往軟體與服務方面發展。微軟打算將 Discord 的付費服務 Nitro 與 Game Pass 服務結合，未來將推動廣大的用戶訂閱。

5. 美國當局質疑阿斯特捷利康疫苗有效性數據過期

美國衛生當局周二 (23 日) 警告，阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 的新冠疫苗試驗結果可能涵蓋過時資訊，呼籲阿斯特捷利康盡快提供最新且準確的疫苗數據。

美國國家過敏和傳染病研究所 (U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases,NIAID) 在一份聲明中指出，獨立數據安全監測委員會 (The Data Safety Monitoring Board,DSMB) 擔憂阿斯特捷利康試驗結果可能包含過時的資訊，這恐怕無法為疫苗有效性數據帶來完整的觀點。

目前阿斯特捷利康疫苗已在美國以外地區廣泛使用，並已獲 70 多個國家及地區的有條件銷售與緊急使用授權。

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