首次偕葉倫赴國會作證 鮑爾將重申QE支撐經濟決心

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾預定周二 (23 日) 和財長葉倫赴眾議院作證，他在周一發表預先擬定的證詞中表示，美國經濟復甦雖然轉強，但美國距離經濟完全復甦仍遠，Fed 計劃繼續提供支持，重申延續寬鬆政策的決心。

根據預先擬定的證詞，鮑爾表示，「美國經濟復甦比大家預期得快，且看來正在增強，但因為疫情復燃以及升級防疫措施受到打擊的領域仍然疲弱，而且失業率—仍高居 6.2%—低估了實際缺口，特別是因為勞動參與率依然遠低於疫情爆發前的水準。」

鮑爾說：「距離經濟完全復甦仍遠，因此只要有需要，Fed 將繼續支持經濟。」

這顯示鮑爾在國會作證時的談話，將呼進他最近幾周的審慎調性。

儘管許多民間預測機構預測，財政刺激發酵加上疫苗接種加速，將促進美國經濟復甦並推升增加，但 Fed 上周不只按兵不動，還重申 2023 年底前不會升息。可以想見，國會議員對鮑爾的提問將包含超寬鬆貨幣政策帶來的潛在風險。

周二的聽證將是鮑爾首度和葉倫一同在國會接受拷問，兩人周三還會出席參議院的聽證會。

巴金：美國經濟還沒好到讓 Fed 縮減 QE

今年有聯邦公開操作委員會 (FOMC) 投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周一表示，美國經濟遠不及 Fed 設定縮減量化寬鬆 (QE) 的門檻。

巴金在全國企業經濟協會 (NABE) 年會中表示，他不認為美國經濟已經出現 Fed 認定的實質進展，和鮑爾上周的說法遙相呼應。

巴金說，他確實預期美國今年經濟強勁，但 Fed 偏好的通膨指標、也就是核心個人消費支出 (PCE) 指數仍遠低於 2%，失業率雖然下降到 6.2%，但更廣泛的失業率顯示存在大量閒置人力。他密切留意的「就業人口比率」從去年 12 月的 57.4% 上升到 57.6%，遠低於疫情爆發前的 61.1%。

Fed 去年 12 月承諾維持現有購債規模，直到充分就業和 2% 通膨目標出現「實質進一步進展」。鮑爾上周則說，雖然 Fed 決策官員預測美國今年經濟成長將創 10 多年來最佳成績，但開始討論縮減 QE 的時刻都還沒到來。

巴金不擔心近來美債殖利率陡升，他認為這是通膨預期愈來愈堅實的現象，未來幾個月的物價可能出現相當大的年增幅，但這只是反映去年夏季極低的通膨水準，只是一次性現象。