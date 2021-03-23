2月製造業生產指數連十三紅 創歷年同月新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 2 月工業生產指數，雖然有農曆春節、工作天數減少因素影響，但在全球景氣穩定復甦，加上去年比較基期偏低，2 月工業生產指數達 106.83，月減 14.98%、年增 2.96%，其中，製造業生產指數達 108.76，月減 14.98%、年增 3.79%，連十三紅，均創歷年同月新高。

從行業別分析，統計處指出，半導體業持續受惠 5G 通訊、車用電子、物聯網及高效能運算需求，晶圓代工產能持續滿強勁，2 月年增 16.32%，推升電子零組件業年增 16.33%，為連續第 15 個月雙位數成長。

液晶面板及其組件業也在宅經濟、遠距商機持續發酵，帶動 IT、電視面板生產續增，年增幅達 49.81%，增幅創下 2017 年 3 月以來最大增幅，電腦電子產品及光學製品業也在筆電、固態硬碟、網通設備等明顯增產下，年增 5.54%，

傳統產業中，化學原材料業、機械設備業受惠下游防疫產品需求旺盛、半導體設備需求強勁，分別年增 3.99%、0.28%；反觀，基本金屬業、汽車及其零件業在農曆春節、貨運缺艙缺櫃影響下，分別年減 3.03%、4.25%。

展望未來，統計處指出，隨著各國陸續施打疫苗，主要經濟體推出新財政刺激方案，可望維繫全球景氣復甦力道，加上新興科技應用擴展、遠距商機持續，有助台灣製造業生產維持動能。