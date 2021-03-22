〈外銷訂單〉2月連十二紅、年增48.5% 續創歷年同月新高

經濟部統計處今 (22) 日公布 2 月外銷訂單，在全球景氣逐漸復甦，加上遠距設備、宅經濟、新興科技應用需求熱絡，帶動科技類貨品訂單續強，國際原材物料行情走揚，也激勵傳統貨品接單續增，單月外銷訂單達 425.9 億美元，月減 19.2%、年增 48.5%，連 12 紅，續創歷年同月新高。

累計今年前 2 個月外銷訂單金額達 953.1 億美元，年增 49%，訂單金額同創歷年同期新高。

按貨品別觀察，統計處表示，在國際品牌手機遞延效應，加上遠距商機持續發酵，以及 5G、高效能運算、車用電子等應用需求續增，帶動資訊通信及電子產品接單暢旺，年增幅分別達 88.4%、52.4%，光學器材也受惠宅經濟應用需求仍殷，面板接單續揚，年增 59.4%。

傳統貨品方面，統計處指出，市場需求逐漸回升，加上原材物料價格上漲，帶動各項產品價量齊揚，基本金屬、機械、塑橡膠製品均有雙位數成長，分別年增 20.8%、24%、37.3%，化學品則年增 1.6%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，5G、高效能運算、人工智慧、車用電子等需求持續暢旺，推升全球半導體等電子零組件供不應求，加上宅經濟帶動之遠距設備需求延續，科技類貨品接單可望續強，傳統貨品也在全球景氣復甦、產業投資意願提高，加上原材物料價格走揚，接單展望樂觀。