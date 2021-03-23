〈新股IPO〉嗶哩嗶哩發行定價808港元 香港上市募資26億美元

美股中概股「B 站」嗶哩嗶哩 (BILI-US) 周二 (23 日) 公布，將港股發行定價為每股 808 港元，較招股價上限為 988 元低 18.2%，與美股周一收盤價相較，折讓 2.7%。

嗶哩嗶哩將發行 2500 萬股，集資約 200 億港元 (26 億美元)，成為今年第 3 家在美上市後，返回香港第二上市的中概股。嗶哩嗶哩美股盤前跌 0.26%，報 106.6 美元。

近日有媒體報導，部分機構投資者取消 B 站訂單，他們表示，因為在過去一周，除了對科技股信心不足之外，也對債券殖利率上升的金融環境擔憂加劇。儘管如此，目前 B 站的國際配售仍為超額認購。

B 站的美國存託股自 2018 年 3 月 28 日起，已經在那斯達克交易，本次普通股在香港聯交所的交易將以港元進行，而每 1 股美國存託股代表 1 股普通股。

Bilibili 的股票定於 3 月 29 日在香港開始交易，高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。

根據近期公布財報，B 站去年第四季營收按年增 91%，至 5.9 億美元，高於市場預期的 5.5 億美元；經調整後淨虧損為 1 億美元，仍較去年同期增加。