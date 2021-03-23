上銀去年純益年增3.5% 每股賺6.05元 擬配息2元

上銀科技 (2049-TW) 今 (23) 日公告去年財報，全年稅後純益 19.3 億元，年增 3.5%，每股純益 6.05 元，董事會並通過擬配息 2 元；而日本神戶新廠也已簽訂工程合約，將依建造時程規劃按項發包。

上銀去年第四季營收 61.51 億元，季增 4.73%，年增 53.24%，毛利率 27.01%，季減 1.41 個百分點，年增 1.61 個百分點，營益率 7.63%，季減 3.63 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 5.68 億元，季減 38.74%，年增 13.9 倍，每股純益 1.78 元。

上銀去年營收 212.67 億元，年增 5.23%，毛利率 27.23%，年減 6.29 個百分點，營益率 8.15%，年減 3.73 個百分點；稅後純益 19.3 億元，年增 3.5%，每股純益 6.05 元。

上銀去年第四季受惠市場需求回溫，帶動營收成長，本業第四季表現也優於第三季及 2019 年同期，但由於第三季業外有處分台中市潭子區不動產 3.1 億元處分收益挹注，基期較高，導致整體獲利較上季下滑。

上銀董事會也通過去年盈餘分派案，每股擬配息 2 元，配息率 33%，若以今日收盤價 403.5 元計算，現金殖利率約 0.5%。

為因應擴產需求，上銀除在既有國內的雲科、嘉義大埔美擴產外，海外新廠方面，中國蘇州二期上半年完工；義大利新廠已發包，預計 2022 年完工。

至於日本神戶新廠，上銀今日公告，子公司日本上銀於神戶科學園區自地委建廠房，已簽訂工程合約，工程價款約 40.34 億日幣 (約合新台幣 10.76 億元)，將依建造時程規劃按項發包，預計 2023 年完工。