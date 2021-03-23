匯市交投清淡 台幣終止連6貶收28.482元

外資近來持續流出，台股高檔震盪，在出口商拋匯的支撐下，新台幣兌美元今 (23) 日終止連六貶，升值 1 分，以 28.482 元作收，但台北外匯市場交投清淡，走勢呈狹幅震盪，終場成交值萎縮至 8.84 億美元。

台股今日早盤攻高，一度站上 16300 點，但買盤無力追價，終場翻黑小跌 11 點，收在 16177 點，外資賣超近 54 億元，已經連續 3 天提款台股。

美國公債殖利率下滑，美元指數也從 4 個月高點回落，台北匯市今日交投略顯清淡，外資有買有賣、動向不明，但部分出口商季底仍有拋匯需求，推升新台幣走勢，最高升至 28.42 元、最低 28.499 元，呈現狹幅震盪格局。

尾盤在央行進場小幅調節下，新台幣兌美元收盤升 1 分，以 28.482 元作收，終止連續六個交易日走貶，台北外匯成交值僅有 8.84 億美元，元太外匯成交值為 4.21 億美元。

觀察主要貨幣表現，除了日圓升值 0.3% 外，亞幣普遍貶值，韓元與泰銖均貶逾 0.3%，新加坡幣貶 0.2%，人民幣與港元同步走貶。英鎊兌美元重貶 0.7%、歐元則貶 0.38%。