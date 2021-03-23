〈紐約匯市〉殖利率走軟 美元從四個月高點回落 土耳其里拉暴跌

隨著美國公債殖利率周一 (22 日) 下滑，美元也從四個月高點回落。歐盟擬阻止疫苗出口至英國，英鎊走軟。土耳其里拉因總統再次撤換央行總裁而暴跌的危機持續，不過影響侷限在新興市場，尚未擴大到其他市場。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 本周第一個交易日下跌 0.35% 至 92.09，一反上周周線收紅走勢。

美國 10 年期公債殖利率從 14 個月高點下滑，報 1.682%，仍為近一年高點，反映投資人對經濟復甦的押注。

聯準會 (Fed) 上周表示美國經濟將強力成長，促使殖利率陡升，投資人本周焦點放在財政部的美債標售結果，如果需求欲振乏力，殖利率可能再度躍升。

土耳其總統 Tayyip Erdogan 意外撤換鷹派央行總裁，換上和自己同樣支持降息的人選，土耳其里拉周末暴跌，兌美元一度貶 15% 至 8.485 里拉兌 1 美元，最新報 7.75 里拉。

土耳其里拉暴跌帶動避險需求，替美元提供一些支撐。目前為止，里拉周末爆發的危機並未蔓延到其他市場。

Merk Hard Currency Fund 經理人 Axel Merk 說：「今天的重要話題之一，就是土耳其里拉的貶勢未造成漣漪效應。Fed 主席鮑爾本周會有多次談話，他會延續上周的基調，在我看來殖利率將持續受到抑制，而這不利美元。」

英鎊走低，兌美元貶值 0.1% 至 1.3850 美元，兌歐元約貶 0.3%。

由於英國疫苗接種在全球名列前茅、復甦前景令人期待，英鎊兌歐元今年來累計勁揚 3.6%，但歐盟為了確保為區域內民眾提供更多疫苗，正考慮禁止出口英國。周四登場的歐盟高峰會預定討論此事。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 3 月 16 日為止的一周，投資人持有的英鎊 / 美元淨多頭部位縮水。目前投資人仍看多英鎊，但過去兩周淨多頭部位持續縮小。

比特幣回跌，紐約尾盤報 54694.24 美元，24 小時內下跌 5.71%。

截至周二 (23 日) 台灣時間約 6:00 價格：