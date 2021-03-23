金融監理沙盒首宗實驗案將落地 好好投資可改制為券商

金融監理沙盒首宗實驗案將落地，金管會今 (23) 日表示，研議開放證券商辦理「基金受益憑證買賣及互易的居間業務」（簡稱基金居間業務），及開放經核准辦理證券業務的金融科技創新實驗申請人，可以申請改制許可為證券商，預計新法規將於 5 月上旬上路，屆時正在監理沙盒實驗「基金交換」的金融科技業者「好好投資」，將可申請改制為券商。

遠東商銀 Bankee 與科技業「好好投資」合作的「基金互換」案，在 2019 年取得金管會核准函，進入沙盒實驗，此案主要透過區塊鏈技術，讓基金免贖回，就可以以基金跟他人互換基金，有助節省手續費支出，為全球由科技公司經營網路證券的首例，也是金融監理沙盒中唯一全新商業模式，將重新定義傳統基金交易模式。金管會統計，目前該實驗有 250 位投資人、管理規模達 587 萬元。

金管會表示，為因應金融科技創新帶來的投資及交易型態轉變，並協助基金交換實驗案落地後的法規調適，因此研議開放證券商可以辦理「基金居間業務」。

金管會說明，所謂「基金居間業務」就是證券商以建立資訊平台的方式，提供會員間基金互易或基金買賣等交易服務，但不提供報價亦不參與應買或應賣，並以交易日公告的基金淨值，作為買賣雙方交易價格。

可以基金交換的包括：證券投資信託基金與境外基金，但是，不含 ETF 等上市櫃基金受益憑證。

金管會表示，此次在「證券商設置標準」中增訂，僅經營基金居間業務的證券經紀商資本額只要 5000 萬元（一般券商 4 億元）、籌設保證金為 1000 萬元，就可申請設置券商，而其內部控制制度則應依櫃買中心規定辦理。

此外，金融科技創新實驗的申請人，若想改制為證券商，申請改制的條件必須為創新實驗具有創新性、可提升金融服務的效率、降低經營成本或提升金融消費者權益等成效，且申請人須為股份有限公司，其實收資本額須達 5000 萬元，且公司淨值不低於實收資本額，以及未經營證券商不得辦理的業務。

以現還在實驗的「好好投資」來說，資本額為 9000 萬元、淨值僅 4000 多萬，淨值低於資本額，所以必須再拉高淨值，且待法規發布後，就可以申請改制為券商。