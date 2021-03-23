中保科智慧城市業務比重達15% 續開發成長

2021 年智慧城市展今 (23) 日登場，中保科 (9917-TW) 也以「智慧領航」為主題參展，以 2020 年中保科全年營收來觀察，智慧城市相關業務營收約占 15%，副董事長林建涵指出，未來將持續與最新科技結合，依據不同城市需求，訂出不同業務模式。

中保科指出，看好智慧城市將成為下一波產業成長動能，公司將物聯網整合經驗，轉移到智慧城市解決方案。

中保科 2020 年智慧城市最大案子是協助高雄市發展，建置包括車種辨識、車流、人流監測和空氣品質監測等 11 項的智慧城市解決方案。

中保表示，與高雄市的案例，也吸引其他縣市詢問合作可能性，其中包括新的案源、既有合作單位也增加新合作項目。

中保強調，這幾年台商回流與政府積極推動都市更新與危老案，中保科在智慧建築市場大有斬獲，業績連續兩年近 20% 成長，看好整體大環境以及建商對於智慧建築的需求強勁，且智慧建築是新建案興建的趨勢，會發展更多產品項目。

中保科 2020 年營收 137.06 億元，毛利率 36.55%，年增 0.07 個百分點，稅後純益 24.4 億元，創新高，年增 11.9%，每股純益 5.42 元，董事會通過，去年盈餘擬配發每股 5 元現金股利。