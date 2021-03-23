中華車去年虧轉盈 擬超額配息7元 現金殖利率13%

中華汽車 (2204-TW) 今 (23) 日董事會通過 109 年度合併財務報告，全年稅後純益 32.77 億元，年增幅達 232.92%，較去年由虧轉盈，在減資調體質有成後，每股純益達 6.01 元，創歷史次高，每股淨值 77.29 元；中華車擬配發每股現金股利 7 元，配息率達 116.47%，以今日收盤價 53.9 元計算，現金殖利率 13%。

中華車強調，希望以超額配息來提升股東權益報酬率 (ROE) 和公司資產報酬率 (ROA)，回饋股東對中華車長期的信任與支持。

中華車去年合併營收 308.75 億元，年減 3.72%，營業毛利 49.07 億元，年減 7.39%，毛利率 15.89%，年減 0.63 個百分點，營業利益 17.77 億元，年減 2.38%，營益率 5.75%，年增 0.07 個百分點，稅後純益 32.77 億元，由虧轉盈，每股純益 6.01 元。

而中華車去年第四季合併營收 80.08 億元，年增 4.42%，營業毛利 7.9 億元，年增 4.22%，毛利率 9.87%，年減 0.01 百分點，營業利益 3.81 億元，年減 8.19%，營益率 4.76%，年減 0.65 個百分點，稅後純益 8.12 億元，年增 128.88%，每股純益 1.49 元。

中華車說明，今年股利發放較往年增加許多，甚至超過去年每股純益，主因資金充沛，仍有相當多保留盈餘，且無銀行借款，因此，充分考量保留對新能源車、多元移動工具 (汽車、電動機車、AGV 無人搬運車) 以及新商業模式等未來發展所需投資資金後，提高配息。

展望後市，中華車強調，過去多年致力發展新能源汽機車及關鍵技術，積極投入電控、電池、馬達等技術研發，近年已陸續見到成果，並領先業界於台灣導入電動商用車，有利未來發展。