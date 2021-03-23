光群雷去年轉盈 EPS 0.96元 擬配發0.96元股利

光群雷 (2461-TW) 去年營運轉虧為盈，今天公布 2020 年財報稅後純益 1.44 億元，較 2019 年轉虧為盈，每股純益為 0.96 元，董事會通過去年盈餘每股擬配發 0.96 元現金股利，依今天光群雷收盤價 19.85 元計算，現金殖利率為 4.84%。

光群雷去年營收為 54.39 億元，創新高，年增 4.62%，毛利率 23.24%，年增 0.96 個百分點，稅後純益 1.44 億元，較 2019 年轉虧為盈，每股純益為 0.96 元。

光群雷股利為分季發放，去年前 3 季都沒有發放股利，今天董事會決議對於第四季發放 0.96 元現金股利，也等於全年盈餘配發率達到 100%。

光群雷主管表示，今年起積極向海外搶攻市場，除原有在中國大陸的生產基地外，規劃將赴印度、印尼設廠，大舉布局東南亞市場，同時，光群雷在杜拜原設立有銷售據點，目前已朝向設立小型的加工廠邁進中。

光群雷近 7 年來首度進行市場籌資，發行有擔保可轉換公司債 (CB) 募集 6 億元資金，已完成募集，轉換價訂 19.8 元。光群雷此一發行有擔保可轉換公司債籌資案由凱基證主辦，籌資將用於償還借款改善財務結構。