美、日需求增溫 中光電智能機器人今年出貨看增三成

背光模組大廠中光電 (5371-TW) 強攻智能機器人市場，旗下中光電智能機器人 (CIRC) 推出全系列無人機及無人車解決方案，總經理忻維忠表示，去年受疫情影響，出貨稍有遞延，但隨著美、日無人機需求增溫，今年整體出貨可望年增逾 30%，無人車首季也已接單，第 2 季可望正式出貨。

忻維忠表示，無人機產品今年可望有顯著成長，國內主要應用在設備巡檢、建模等應用，美國、日本市場則是與當地電商、電信業者合作，雖然目前僅是在特定區域進行測試飛行，但隨著美國、日本等國陸續開放相關法規，無人機需求可望有顯著成長。

根據研調機構 Grand View Research 報告顯示，2025 年全球商用無人機市場規模將達 1292.3 億美元，年複合年成長率為 56.5％，加上物聯網、人工智慧應用、法規逐漸開放，未來 3-5 商用無人機市場成長可期。

忻維忠預期，今年中光電智能機器人無人機出貨將有 30% 以上成長，主要來自美國、日本既有客戶訂單增加，今年也計畫進一步拓展英國、新加坡、中東等海外市場，應用區域則會優先鎖定離島、高山、偏鄉。

另一方面，忻維忠指出，針對智慧工廠、智慧倉儲應用，中光電智能機器人也推出無人搬運車 (AMR)、無人叉車 (Forklift)，採用 3D SLAM(同步定位與建圖技術)、AI 辨識技術，不同傳統式 AGV 需要安裝磁條、反光板或是 QR Code 才能精準定位，可望全自主智能導航，今年首季也拿已到訂單，預計第 2 季就將正式量產出貨。