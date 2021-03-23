〈緯創法說〉擴大投資台、墨 昆山廠處分利益22億元本季認列

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (23) 日召開法說，展望今年，董事長林憲銘表示，將持續朝高價值產品布局，同時擴充全球產能，董事會也分別通過擴大投資墨西哥、台灣，此外，昆山廠處分利益人民幣 5.12 億元 (約 8200 萬美元、新台幣 22.36 億元)，預計本季認列。

林憲銘表示，去年雖然受疫情影響，緯創透過轉型仍繳出亮眼成績，今年也將持續布局 IPC、智慧裝置等高價值產品，優化整體產品組合，看好今年營運仍將優於去年。

林憲銘表示，今年將持續著重智慧裝置、汽車電子、IoT、伺服器、新事業投資等，包含台灣、印度、馬來西亞、墨西哥都持續有擴產計畫，其中，台灣著重伺服器、AI、5G 等產品，印度則將生產更多筆電、智慧裝置，馬來西亞專注於 IoT 產品，墨西哥則以伺服器、IoT 為主。

因應業務發展及策略規劃需要，緯創今也通過由子公司 Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. (簡稱 WIMX) 於不超過 8480 萬美元 (約新台幣 23.9 億元) 額度內進行投資，同時擬以不超過 46 億元額度在新竹縣國際 AI 智慧園區興建廠辦大樓。

緯創也公告去年宣布出售子公司緯新資通 (昆山)、緯創投資 (江蘇) 給中國立訊集團，雙方最終交易價格為人民幣 33.5 億元 (約 5.07 億美元、新台幣 146.37 億元)，處分利益達人民幣 5.12 億元 (約 8200 萬美元、新台幣 22.36 億元)，緯創指出，處分利益將在本季認列。

另一方面，緯創印度廠去年發生暴動事件，林憲銘表示，印度廠事件影響有限，緯創過去在印度已有多年服務、製造經驗，隨著全球供應鏈持續布局印度，相信緯創深具優勢，將持續擴大投資。