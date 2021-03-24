〈神基轉型〉各子公司業務及資本合作更彈性 長期目標走向IPO

神基 (3005-TW) 擬轉型投資控股公司，董事長黃明漢認為，分割獨立子公司除了能提升分工管理效率，就市場面來看，各子公司也能藉此引進策略夥伴、擴大業務市場，長期朝 IPO 目標發展；神基投控本身也可望向外尋找標的，增加控股公司家數，整體營運更加靈活。

神基轉型為投控公司後，旗下各核心事業體強固型事業群、機電與能源事業群、綜合機構事業群、汽車機構事業群及豐達科等，除了可專注發展業務外，更能與相關產業的策略合作夥伴進行業務。

黃明漢直言，目前被控股的 5 家子公司都有獲利，除了豐達科已經是上市公司外，未來 4 家子公司也不排除走向 IPO，雖然目前幾家規模較小，但透過此次分割獨立的方式，能引進策略投資人或是合資，藉此增加營運規模，達到 IPO 的目標。

而神基投控本身，黃明漢認為，除了是各個子公司的管理溝通平台外，本身也可以對外尋找投資標的，藉由入股、收購增加持股公司，具備靈活發展的優勢，藉此擴大集團規模及長期競爭力。

黃明漢也強調，此次分割除了提高企業經營效率、執行事業體獨立發展政策，也能藉此培養人才，讓新生代有更多的發展空間，達到接班傳承的意義、企業永續發展的目標。