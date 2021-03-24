〈能源盤後〉歐洲延長封城 原油重挫6% 進入修正領域

週二 (23 日) 交易，原油期貨價格大跌約 6%，進入修正領域，係因歐洲地區為對抗新冠肺炎而重啟封城措施，恐挫傷能源需求。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，「市場對全球經濟快速復甦的樂觀情緒近期受挫，因歐洲部分地區和南亞疫苗接種推廣遭到阻礙。」

與此同時，「經歷 2 月中旬的冬季風暴摧殘後，美國煉油廠仍努力重返上線，這導致連續幾週原油庫存增加。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.80 美元或 6.2%，收每桶 57.76 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油最近月期貨已自 3 月 5 日 66.09 美元的近期高點迄今下滑 12.6%，踏入修正領域，並觸及 2 月來最低收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.83 美元或 5.9%，收每桶 60.79 美元。

Brent 原油最近月期貨同樣也自 3 月 11 日 69.63 美元的近期高點下降 12.7%，踏入修正領域，並觸及 2 月來最低收盤價。

為對抗新冠病毒，歐洲最大經濟體德國再度延長封城一個月至 4 月 18 日，且實施一些新防疫限制措施。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「歐洲大陸疫苗接種推廣非常緩慢，確診病例激增讓該地區重新出遊等舉措有所質疑，這挫傷了原油和假期需求預測。」

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 指出，「雖然歐洲正面臨長期封城困境，但美國卻正好相反，美國社交距離的限制持續放寬，疫苗不斷推廣，加上政府大發財政紓困金，這些預計可提高這全球最大石油消耗國的原油需求。」

歐美兩邊的裂解價差就能看出這明顯差異 (原油產生的產品與原油本身之間的價差)。他指出，歐洲地區的天然氣石油和 Brent 之間的裂解價差仍保持低位，每桶不到 5 美元，但美國的裂解價差每桶約達 15 美元。

在影響交易的因素中，沙烏地阿拉伯和葉門反叛軍之間的緊張局勢也提供了本月原油價格支撐力。週一沙烏地阿拉伯向背後有伊朗支持的胡塞叛軍在葉門熄火。

Velandera Energy. 財務長 Manish Raj 表示，中東政局緊張向來能推升油價，但「在目前供應過剩的狀況下，那些因素沒有發揮作用。」

Raj 表示， S&P Global 報導，即使沙國自願減產，但該國正抽取其庫存來增加出口。

「由於沙國抽取庫存來出口，所以市場依舊供應充足。」他補充，OPEC + 雖然協議減產，但對於生產商販售其庫存並無限制。OPEC+ 預計下週召開會議，交易者也期待 OPEC + 會再次因需求不明確而延長實施 其減產協議。

美國週三將發布上週 (3/19 止) 庫存的官方數據。API 週二稍晚公布，上週原油庫存增加 290 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 170 萬桶、汽油庫存增加 90 萬桶、蒸餾油庫存增加 20 萬桶。

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