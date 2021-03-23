日本擬拉高2030年減碳目標 菅義偉將直接向拜登說明

根據《日本經濟新聞》週二 (23 日) 報導，日本政府打算為 2030 年為止的溫室氣體刪減計畫設定新目標，要擴大減碳規模，朝 2050 年碳中和的方向邁進，最遲會在七大工業國集團 (G7) 高峰會於 6 月召開前定案。

日本首相菅義偉即將在 4 月中旬之前訪美，屆時將親自向美國總統拜登說明減碳方針。

對抗氣候變遷是拜登政權重要政策之一。歐美國家非常重視 2030 年的減碳目標，不僅重視中長期的發展，也注重 2030 年的目標設定。去年歐盟就訂下排碳比 1990 年減少 55% 的目標，英國更訂下減少 68% 的高標。美加兩國也打算在 4 月時，提出 2030 年的減碳目標。

美國與全世界主要的幾個排碳國家，即將在 4 月 22 日召開與氣候變遷有關的領袖氣候高峰會 (Leaders' Climate Summit)。另外，預定在 6 月召開的 G7 高峰會，脫碳也是最主要的議題。

前日本首將安倍晉三曾在 2015 年時設下 2030 年的減碳目標，目標與 2013 年度相比減排 26%。菅義偉也在上任不久後於去年 10 月表示，要在 2050 年實現零碳社會的目標，不過就現在的計畫而言恐怕難以達成。

日本國立環境研究所統合環境經濟研究室長增井利彥認為，日本應該思考跟隨歐盟作法，設下與 1990 年相比減少碳排放 55% 的目標。