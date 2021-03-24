特斯拉車內監控為發展自駕技術？ 消費者調查：有侵害隱私疑慮

《消費者報告》(Consumer Reports) 雜誌周二（23 日）報導，特斯拉（TSLA-US）利用車內鏡頭記錄並傳輸乘客駕車的影片發展自駕技術，有侵害隱私疑慮。

根據消費者報告，越來越多新車配有自動化系統，汽車製造商也開始安裝駕駛監控系統，以確保駕駛行車時注意路況。雖然大多數的監控系統是為了保護乘客隱私而設計，但特斯拉卻通過車內的監控系統記錄並傳輸乘客駕車影片。

特斯拉日前表示，車內鏡頭是發展自動駕駛技術的一部分，會在事後研究鏡頭錄下的畫面。然而這不但引起乘客對隱私的擔憂，也可能破壞駕駛監控帶來的好處，即在駕駛行車分心時提醒路況安全。

消費者報告汽車測試中心資深主管 Jake Fisher 說：「如果特斯拉有能力判斷駕駛沒集中精神行車，就應該像其他汽車製造商的系統一樣，立刻警告駕駛，」

雜誌也指出，福特（F-US）與通用（GM-US）等業者的車內監控系統，不會記錄或傳輸數據與資料，而是使用紅外線技術辨識駕駛眼部與頭部位置，判斷駕駛是否在行車時分心，發出警告。

特斯拉並未對此正面回應。

特斯拉的車內鏡頭在中國也引起爭議，中國軍方日前以資安考量為由，下令禁止軍方、敏感行業的國企和關鍵機構的人員駕駛特斯拉。

對此，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）上周出面澄清，強調若旗下電動車用於間諜用途，公司恐怕會面臨倒閉。