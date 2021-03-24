亞馬遜招聘老將回鍋任AWS執行長

亞馬遜 (AMZN-US) 周二（23）證實延攬 Salesforce(CRM-US) 主管賽利普斯基（Adam Selipsky）擔任亞馬遜雲端運算服務 AWS 執行長，在原執行長賈西（Andy Jassy）9 月接棒貝佐斯（Jeff Bezos）成為總舵手之後，由這位曾在亞馬遜任職過的老將帶領 AWS 繼續茁壯。

賽利普斯基目前在另一家雲端運算服務商 Salesforce 的子公司 Tableau 擔任執行長。據外媒報導，賽利普斯基與賈西關係良好，並且內部先前就認為他是接班的少數熱門人選之一。

賽利普斯基過去曾在 AWS 擔任負責銷售、市場行銷與技術支援的副執行長。不過在 2016 年離開亞馬遜，投奔當時仍為上市公司的 Tableau 公司，接著 2019 年 Salesforce 斥資 157 億美元收購該公司。

Salesforce 執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）曾稱讚賽利普斯基是獨一無二的資產，領導團隊的優秀人才。

現任 AWS 的負責人賈西在電子郵件中對員工宣布，賽利普斯基將在 5 月 17 日回歸的消息，並表示之後的幾周會有工作過度期，且在第三季將進行雲端運算業務調整。

此外賈西在信中也提到，AWS 去年第四季營收達 510 億美元，較前年成長 28%，雖然成長快速，但此業務仍處於早期發展階段，目前全球 IT 開支僅有 5% 轉移至雲端運算平台上，未來雲端運算還有巨大發展空間。