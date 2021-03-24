〈美股熱門股〉英特爾衝刺晶圓代工盤後漲6% 台積電ADR跌 半導體設備商樂漲

英特爾盤後大漲逾 6%

英特爾 (INTC-US) 宣布斥資 200 億美元進行擴產計畫，執行長 Pat Gelsinger 宣告「英特爾回來了」，將在亞歷桑納州投資 200 億美元興建兩座晶圓代工廠，盤後股價大漲 6.6%，扭轉收盤下跌 2.15% 頹勢。

台積電和三星電子首當其衝，台積電 ADR(TSM-US) 盤後重挫 3%。半導體設備商大受振奮，應用材料 (AMAT-US) 盤後漲逾 4%，科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 盤後勁揚 3.2%。

執行長 Gelsinger 表示，英特爾將繼續在內部生產大部分產品，未來也與第三方晶圓廠發展夥伴關係，供貨給英特爾一些產線。

英特爾並發布財測，預估第一季營收為 175 億美元、每股獲利為 1.1 美元，優於華爾街預期。

美光重挫 6.4%

美光科技 (MU-US) 周二收盤重挫 6.4% 至 85.4 美元，跌幅居那指成分股之冠，部分原因是南韓媒體報導指出蘋果 (AAPL-US)iPhone 12 Mini 銷售疲軟，讓供應 iPhone 晶片的美光受到連累。美光預計下周公布財報。

南韓前鋒日報（The Korea Herald）援引業內人士消息稱，國內顯示器製造龍頭韓三星顯示器公司（Samsung Display，SDI）將因 OLED 面板訂單不足，從蘋果獲得補償。

三星顯示器公司是該款手機顯示器的唯一供應商。企業觀察人士表示，預計蘋果將因訂單不足而遭三星顯示器公司索償鉅額罰款。有報導指出，蘋果在 3 月 10 日削減 iPhone 12 Mini 產量。蘋果收盤小跌 0.69% 至 122.54 美元。