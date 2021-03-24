南韓央行：升息時機未到 今年成長率有望突破3%

巴西、土耳其到俄羅斯央行接連升息之際，南韓央行總裁李柱烈周三 (24 日) 表示，儘管今年國內的通膨和經濟成長預料會加速升溫，但目前南韓還沒有必要藉由提早升息以因應金融風險。

李柱烈表示，南韓出口和投資改善，若追加預算案在國會過關，可能讓南韓經濟成長率突破央行在 2 月預測的 3%，通膨也可能超過原本預估的 1.3%。

儘管如此，他表示，經濟和通膨還沒有熱到需要央行調整政策立場的程度。有些人可能會以為展望改善、金融不穩定疑慮升高，央行可能提早調整貨幣政策，但國內經濟尚未回到正軌，目前的情勢也不適合急於調整政策。

李柱烈的發言，和總統文在寅最近說南韓經濟反彈「更快、更強」的說法相呼應。

美國聯準會 (Fed) 保持超低利率之際，歐洲、澳洲增強購債力道，然而新興經濟體為了對抗通膨升溫接連升息，巴西央行上周率先升息 3 碼，接著土耳其央行一口氣調升 8 碼，俄羅斯央行也升息 1 碼。本周陸續有泰國、菲律賓、南非央行將召開貨幣政策會議。

亞洲國家因為防疫成績相對良好，經濟復甦也更強勁，是否跟進緊縮引人關注。南韓央行 2 月底維持利率在 0.5% 歷史低谷，接下來預定 4 月開會，而李柱烈透過這份聲明向市場溝通央行政策。

李柱烈表示，南韓經濟復甦除了取決於疫情發展、疫苗接種，還要看全球半導體產業景氣強弱，以及美中關係發展。