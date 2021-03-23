瑞銀：聯準會2023年底前不會升息 看好週期性股票後市

聯準會重申維持現有利率不變，至少到 2023 年底前都不會升息，瑞銀表示，隨著疫苗接種與防疫措施鬆綁，預期美國經濟成長動能可望再度轉強，在資金充裕的環境下，可望挹注股市動能，尤其看好美股周期性產業等族群。

聯準會的利率決策會議，宣布利率維持在 0% 至 0.25% 區間不變，並且重申不急於提早升息，以及每月 1200 億美元的購債規模不變，符合市場預期，而聯準會也在會後聲明中提到，近幾週的經濟已見改善，所幸聯準會主席鮑威爾淡化通膨的隱憂，降低不少市場投資人的疑慮。

若與 1 月的利率會後聲明相較，此次會後聲明在經濟方面出現較多調整，主要闡述經濟歷經前期的放緩後，近期經濟活動與就業數據已出現回升 (turned up)，但仍有部份經濟領域在近幾週嚴重受到疫情影響，未來經濟復甦步伐取決於疫情與疫苗施打進展。

瑞銀指出，目前的通膨持續低於 2% 目標，但會後聲明也重申，因此若出現阻礙實現目標的風險時，將準備適當調整貨幣政策立場。

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金產品經理張婉珍表示，美國寬鬆貨幣政策，各國政府為因應疫情紛紛祭出量化寬鬆政策，為金融市場注入充沛流動性，在低利率下，資金將持續尋求收益也有助於挹注股市動能。

張婉珍表示，不僅美國繼續維持寬鬆貨幣政策，各國政府在新冠肺炎疫情重創全球經濟之後，全都加大政策的支持力度，並為金融市場注入充沛的流動性，這仍是有利於投資市場。在當前持續低利率的環境裡，投資人繼續尋求收益率的需求仍高，這亦有利股市的表現。

張婉珍指出，由於美聯儲主席鮑威爾並沒有在記者會中發表新說法，僅重申央行在經濟出現實質性改善前會按兵不動，跟前瞻性指引一致，研判美國就業增長在未來數個月將非常強勁，可能使得聯準會在年底前宣布縮減買債計劃，但儘管如此，聯準會升息機率仍微乎其微，預期美聯儲將會維持利率水準不變直到 2023 年底。