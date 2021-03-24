【新光證券】盤前分析  

◆盤勢分析

科技類產品需求暢旺，2 月外銷訂單年增 48.5%，配合費半指數大漲，帶動半導體、光電及其他電子股早盤表現活躍，23 日台股隨日韓股市開高，惟歐洲第三波疫情來勢洶洶，德國不僅延長封鎖期間，還下修今年 GDP 預期，全球經濟復甦蒙上陰影，國際油價亞洲盤走跌，加上國內缺水問題嚴重，恐將啟動限水措施，上述消息使得台股衝高回落，部分近期漲多傳產股被獲利了結，十日線宣告失守，終場加權指數收在 16177.59 點，跌 11.63 點或 0.07%，成交額 3529.01 億元。OTC 指數收在 199.38 點，跌 1.05 點或 0.52%，成交額 744.04 億元。

23 日台股日線收黑留長上影線，16400 點壓力大，追價買盤不足，日量減少 3%，技術面略為轉弱。籌碼方面，三大法人僅投信買超，統計外資今年以來賣超台股 3182.49 億。雖然國外疫情嚴重，但國內有二家新冠疫苗廠進入二期臨床試驗，最快年中可取得食藥署緊急使用權，消息帶動生技股漲逾 1%。除生技股表現亮眼外，車用電子族群亦吸引買盤關注，配合業績概念及高殖利率股走強，台股有機會守穩於 16000 點，接下來留意美十年期公債殖利率及國際股市表現。

