【Wen姐筆記】台股三月天 乍暖還寒！周選結算小心被暗算

台股昨天只演出不到 1 小時好戲，指數與個股一拉高，大咖主力就忙著割韭菜，加權指數昨日以 16177.59 點作收，成交值略增至 3529 億元。台股三月天，乍暖還寒，昨天多方又錯過擺脫空方糾纏的大好機會，仍陷入月線與 16000 保衛戰的泥沼中! 今天有周選擇權結算，還是得提防莊家的暗算! 多空中線強弱觀察位置為 16154 點! 關鍵點位為 16022、16123 與 16183 點。

多方如欲挺住月線，16100 點城池務必不能失守，兩端哨站為 16085 與 16123 點，如 16085 點仍宣告失守，還是得提防空襲警報! 多方只要未收復 16154 點，仍難擺脫空方暗算與糾纏，仍有可能回測 16000 點! 16200 點城池昨日反攻又無功而返，兩端哨站為 16183 點與 16222 點， 站穩後下一站為 16251 與 16300 點城池，16300 兩端哨站為 16279 與 16311 點，闖過 16333 點，多方才有機會喘口氣!

需提防 16085 棄守，恐再回測 16053 與 16000 點城池，16000 點城池兩端哨站為 15978 與 16023 點，再棄守對多方相當不利! 得提防多殺多賣壓湧現! 如再南下回測 15953 點與 15900 點城池，15900 點兩端哨站為 15888 與 15911 點，如棄守 15888 點，台股也將正式告別 16000 點! 需防跌勢加重!

台積電昨日反攻 600 元未能成功，僅回防季線，昨夜美股費城半導體指數跌幅最重，今天半導體族群恐將再度進行遭遇賣壓測試! 台積電季線 593 元，也將攸關台股大盤能否挺住月線與 16000 點城池! 除了靠國家隊與融資散戶回防，外資連日賣壓是否宣洩，更形關鍵!

另外，昨日遭到割韭菜的代表族群為航運股，再次提醒投資人，台股進入三月下旬，法人正在進行作帳結帳大亂鬥，高檔爆量法人亂鬥的個股，在勝負未明之際，宜先行避開! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)