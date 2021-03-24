【台新投信】美債彈升不怕 歷史經驗：美股多數正報酬 逢低找買點

美國十年期公債殖利率走升，依市場預估，今年有機會看到殖利率升至 1.5% 之上，引發投資人擔憂央行貨幣政策將轉向的疑慮，導致近期全球股市大幅震盪，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，聯準會主席鮑爾淡化通膨風險，表示近期殖利率上揚反映市場對經濟前景的信心，並重申通膨暫時的上揚，不足以刺激升息，且聯準會將維持當前的購債速度，直到經濟進一步取得實質進展。另一方面，殖利率彈升的主要原因反映的是景氣動能改善，統計 2009 年以來殖利率上揚期間，美股多數正報酬因此，殖利率強彈造成股市下跌時，反而是不錯的進場時點。

蘇聖峰指出，2 月以來成長類股如科技股獲利了結賣壓大，主要反映美債殖利率上揚帶來潛在的評價面修正，唯從基本面來看，多數經濟數據仍在改善中，各產業與國家企業獲利持續上修，料股市震盪後向上機率仍高。另一方面，疫苗生產量與施打漸漸追上甚至超出預期，各國疫情有望好轉，經濟衝擊將降低，美股財報季告一段落，一路上修至正成長，最終打敗預期比例高達 80%，因基期因素，今年前兩季獲利成長率預估分別高達 20% 與 45%。

蘇聖峰表示，就產業表現分析，科技需求仍佳，手機、NB 及 PC、資料中心伺服器等未見顯著變化，僅車用晶片短缺問題影響股價動能，相關個股 2 月下旬走弱；估計影響產能至少一季以上，原預估 2021 年全球車輛銷售成長 10%、電動車銷量成長 35%~40% 等可能有下修風險。綠能相關類股高檔波動增大，後續投資風險需留意。電商支付消費相關在 2 月份呈現先上後下，波動受加密貨幣影響較大，觀察零售銷售等數據多在緩步回溫中，產業前景穩健成熟，逢回檔可伺機加碼。

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