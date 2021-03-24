三檔ETF新兵挾科技永續熱潮 獲近萬投資人認購

永豐投信於上周募集的永豐全球優質 ETF 傘型基金已獲准成立，包括：永豐美國科技 ETF(00886-TW)、永豐中國科技 50 大 ETF(00887-TW) 與永豐台灣 ESG 永續優質 ETF(00888-TW)，由於科技與永續投資潮持續火熱，這次募集規模突破 27 億元，獲得萬名投資人認購，月底三檔 ETF 掛牌後交易熱度備受期待。

永豐投信表示，上周美債殖利率大幅彈升一度突破 1.75%，金融市場修正壓力雖大，然高股息標的、ESG 永續投資主軸，仍吸引投資資金積極參與，呼應拿到 ETF 證券代號籤王 00888 的永豐台灣 ESG 永續優質 ETF，在代號吉利、好記，又有季配息設計下，是台股第 2 檔季配息的股票 ETF，深受年輕族群與存股族青睞。

永豐美國科技 ETF 主要追蹤投資美國突破創新科技指數成份標的，2 月中旬以來，美國科技股盤整修正，同樣選擇創新科技為主要投資標的，去年市場最熱門的方舟投資 (ARK Invest) 投資總裁凱薩琳 · 伍德多次信心喊話，強調逢低加碼潛力創新科技股投資部位。

永豐中國科技 50 大 ETF 則投資追蹤中證科技 50 指數，投資方面緊密連結中國正在推動的十四五規劃核心話題，如：經濟、新能源與智慧醫療等，A 股自農曆年前進入修正期，近期正逐步打底成型，也讓基金在月底掛牌前的部位建倉，提供較佳時點。

永豐投信指出，三檔 ETF 在完成募集後，預計在本月底前進行基金上櫃掛牌，並將在掛牌前建倉完成，掌握投資題材特色、進場佈局時機優勢，加上有幸運的證券代號加持，三檔 ETF 新兵掛牌後交易熱度備受期待。