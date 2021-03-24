〈富邦金併日盛成局〉大股東參與應賣揭曉 日本新生銀持股全數售出

富邦金 (2881-TW) 昨 (23) 日宣布公開收購日盛金 (5820-TW) 達 53.84%，代表日本新生銀行或建群投資兩大股東之一有參加應賣，今天答案揭曉，日本新生銀行公告應賣 13 億 3877 萬 9132 股，等於在日盛金的 35.49% 持股全數售出。

日本新生銀行行長 Hideyuki Kudo 今日宣布，在綜合考量公開收購條款和條件，以及評估在日盛金控的戰略地位後，已申請參與富邦金針對日盛金普通股的公開收購應賣。

新生銀行申請應賣股數 13 億 3877 萬 9132 股，對照日盛金截至今 (2021) 年 2 月最新大股東持股明細，可看出等於新生銀行在日盛金的 35.49% 持股全數售出。

富邦金是以每股 13 元收購，新生銀行估算，在該行子公司 SIPF B.V. 賣出日盛金持股後，扣除所得稅費用，以 2 月底匯率估算，預計賣股獲利約為 75 億日圓 (折合新台幣 19.95 億元台幣)，將計入今年 3 月 31 日止的財政年度報表。也就是說，新生銀行將依約於 3 月 30 日完成公開收購股權交割。

此公開收購案成局，富邦金今天早盤股價最高衝到 55.3 元，漲幅超過 1%，但獲利了結賣壓壓抑，盤中股價微幅翻黑震盪；而日盛金股價最高勁揚超過 3%，來到前波高點 12.8 元。