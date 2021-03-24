台康生乳癌相似藥解盲股價飆漲停 逾1.3萬張委買高掛

台康生 (6589-TW) 開發的乳癌生物相似藥 EG12014 三期臨床試驗順利解盲，加上後續銷售合作夥伴 Sandoz AG 為國際大藥廠，藥品未來銷量可期，激勵今 (24) 日股價跳空漲停，鎖在 106.5 元，擠身百元俱樂部，委買高掛 1.3 萬張。

台康生 2019 年 4 月與國際藥廠 Sandoz AG 簽訂乳癌生物相似藥 EG12014 授權合約，銷售地區涵蓋除台灣、中國以外的全球市場，截至去年底，台康生已認列 5.3 億元權利金，今年可再認列超過 4 億元，預計 2023 年初前完成認列總授權金 15 億元。

Sandoz 銷售得藥品涵蓋全球超過 100 個國家，其中生物相似藥去年銷售額年增近 2 成，Sandoz 預估，生物相似藥 2030 年銷售額將再成長 5 倍，台康生看好，未來透過 Sandoz 銷售該藥品，有望帶動營運增長。

台康生旗下乳癌生物相似藥 EG12014 人體臨床三期試驗，數據分析結果達到生物相等性標準，且臨床反應與全球重磅癌症藥物賀癌平 (Herceptin) 具相等功效及相似的安全性。

據台康生規劃，此次臨床試驗預計下季完成細部分析報告，以及主管機關要求藥品製程等文件後，最快下半年向美國 FDA、歐盟 EMA 遞件申請藥品上市查驗登記，2022 年底取得藥證。