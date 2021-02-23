〈台康生展望〉兩營運動能推升 今年營收至少20億元

台康生 (6589-TW) 今年營運擁兩大動能，包括 CDMO(委託研發及生產代工) 業務新增美國與高端疫苗新冠疫苗合作等國內訂單，以及乳癌生物相似藥將收取逾 4 億元權利金，全年營收將超過 20 億元，年增逾 8 成。

台康生去年營收比重方面，CDMO 業務約佔 6 成、乳癌生物相似藥授權金約佔 4 成。總經理劉理成表示，今年將有高端疫苗新冠疫苗合作開發營收貢獻外，美國、台灣陸續接獲新客戶訂單，且訂單能見度已可看到明年第 1 季。法人估，台康生 CDMO 今年陸續接獲新客戶下，全年營收有望年增 5 成以上，營收貢獻超過 9 億元。

乳癌生物相似藥方面，台康生 2019 年 4 月與國際藥廠 Sandoz AG 簽訂乳癌生物相似藥 EG12014 授權合約，銷售地區涵蓋除台灣、中國以外的全球市場，截至去年底，台康生已認列 5.3 億元權利金，今年可再認列超過 4 億元，預計 2023 年初前完成認列總授權金 15 億元。

台康生開發的 EG12014 在美國、歐洲、韓國、印度等全球 11 個國家進行三期臨床試驗，預計本季解盲後，後續將申請藥證且採滾動式審查，目標 2022 年第 2 季上市、銷售。

劉理成指出，乳癌原廠藥為羅氏 (Roche) 的賀癌平 (Herceptin)，年生產量約 1100 公斤、年銷售額達 70 億美元，以台康生目前產能來看，已可生產 1000 公斤。

法人認為，雖然台康 CDMO 業務營收將有顯著成長，但乳癌生物相似藥仍在開發階段，研發費用高，預估乳癌相似藥 2022 年啟動銷售後，2022 年下半年營運可達損平。