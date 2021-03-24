全台水庫啟動人工增雨 經長：降雨逾200mm才有助水情

全台從昨晚起明顯降雨，石門、寶二、明德、仁義潭、曾文等水庫均展開人工增雨作業，盼舒緩乾旱之急，旱災應變中心今 (24) 日下午將舉行水情會議，討論是否進入紅燈及供 5 停 2 等措施，經濟部長王美花表示，若此波降雨超過 200 毫米，將對水情有幫助，但能否解除限水要看各地實際降雨狀況。

昨 (23) 日晚間起至今 (24) 日，受鋒面通過及東北季風增強影響，全台明顯降雨。水利署指出，石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、谷關壩等水庫，以及南部地區的仁義潭、曾文及甲仙堰，於凌晨時分配合雲層到來的時間，陸續燃放增雨焰劑。

此外，國家中山科學研究院上午也於石門、寶二集水區，進行高空焰彈增雨作業，以提高降雨效率。

儘管全台轉為有雨天氣，但南部水庫挹注有限，王美花下午將主持水情會議，外界關注水情橙燈區域是否轉亮紅燈，或實施供 5 停 2。王美花今日赴立院業務報告前指出，每個地區狀況不同，要看各地降雨及缺水情形，若此波降雨超過 200 毫米，將有助水情緩解，會議後再跟大家說明限水相關細節。

水利署表示，現在是抗旱的關鍵時期，人工增雨作業團隊持續留意每一波可能的降雨系統，期盼多留住些雨量於集水區，以舒緩水庫乾旱之急，並呼籲民眾與產業支持，共同力行省水與產業上的節水管控。