土耳其股市兩日內4次熔斷 本土買盤暫解崩盤危機 但外資全面棄守

因突然撤換央行總裁，土耳其金融市場本周歷經連兩日的動盪，不過國內的投資者在周二 (23 日) 進場撿便宜，挽救了 20 年來最大的連兩日跌勢。

土耳其經周一股匯債三殺之後，周二伊斯坦堡 100 指數開盤跌 5.4%，觸發熔斷，解禁後下跌 7%，再次熔斷。連續兩天觸發二級熔斷，周二跌勢一度到達 9%。但幾小時後，股市絕大部分損失獲得彌補，收盤跌幅僅 0.1%。

(圖表取自 Zero Hedge)

里拉跌勢也稍見平穩，美元兌里拉來到 7.887，單日跌 0.4%，但已經較周一的動盪收斂。

土耳其總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 上周末將原央行總裁 Naci Agbal 革職，是本周動盪的主因，他的高級顧問 Yitgit Bulut 出面滅火，表示新任總裁 Sahap Kavcioglu 將不會採行任何措施，並重申厄多安的理論，即國內的高通膨是因利率上升所引起的。

儘管股市暫時回穩，分析師預計外資仍將撤離。

Tera Yatirim 分析師 Enver Erkan 表示，不管價格接下來如何變化，外資現在都先停損撤離，市場將很難回應此一變局，直到這些賣單消化完為止。

德國商業銀行周二也將年底美元兌里拉的預估值，一口氣調升至 10.0，並且認為下一場里拉危機迫在眉睫。

美元兌里拉走勢 (圖表取自 Zero Hedge)

德國商銀分析師 Tatha Ghose 在研報中表示，就像 2018 年初的里拉危機，總統堅持他的非傳統貨幣政策理念，這樣的特殊實驗，還會帶動里拉大貶。

Ghose 認為，土耳其可能想將利率下調至 13% 左右，這將帶來通膨加速。他指出，里拉兌美元的匯率可能會續貶，並呈指數級成長，但中期政策和發展則無法預測。