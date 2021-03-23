〈貴金屬盤後〉美股走強 里拉崩跌 削弱土耳其購買需求 黃金開週下跌

週一 (22 日) 交易，黃金期貨價格收低，部分原因是美股走強。週一科技股領漲美股，使黃金自上週登上的 2 月下旬以來最高收盤價下降。

分析師認為，土耳其里拉的暴跌也導致了黃金的下跌，因為貨幣貶值可能會使黃金主要買家土耳其的黃金需求減弱。世界黃金協會 (WGC) 1 月份的一份報告顯示，土耳其是 2020 全年黃金最大購買國，其官方黃金儲備量增加了 134.5 公噸。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 3.60 美元或近 0.2%，收每盎司 1738.10 美元。

黃金上週五登上 2 月 25 日以來最高收盤價，且上週收高 1.3%，為連續第二週上升。

即使美國公債殖利率和美元均溫和回落，通常有利黃金價格上升，但黃金仍以下跌開啟本週。

週一 10 年期公債殖利率自上週五的 1.729% 下降至 1.679%。同日 ICE 美元指數下降 0.2%。

大宗商品專家推測，儘管公債殖利率的上升趨勢似乎穩定了一些，但由於投資者偏愛股市，所以黃金價格仍面臨拋售壓力。週一科技股加權的納斯達克綜合指數上漲了 1.23％。

BullionVault 研究總監 Adrian Ash 表示，「廣泛大宗商品市場對自身牛市刺激借貸成本上漲感到恐懼後反彈上升，這可能導致避險黃金的損失。」

5 月白銀期貨價格下跌 55 美分或 2.1%，收每盎司 25.77 美元，根據 FaceSet，此為 3 月 8 日以來最低收盤價。白銀上週上漲 1.5%。

黃金和白金週三都自黃金上汲取了線索，「在土耳其央行動盪期間，白銀和白金隨著黃金一起滑落。」因為土耳其是黃金重要買家。

土耳其總統因不滿升息而將央行長革職，引起土耳其里拉和股市均暴跌。

其他金屬商品交易

4 月交割的白金期貨價格下跌 1.3%，收每盎司 1184 美元。

5 月交割的銅期貨價格上升 0.6%，收每磅 4.14 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格下跌 1.2%，收每磅 2600.20 美元。

黃金週一相關新聞中，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在國際清算銀行主辦的網絡研討會上表示，比特幣實質上比美元更能替代黃金。比特幣預計持續飆升，可能不利黃金。