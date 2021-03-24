台積電中槍 台股下跌145點收16032點摜破月線支撐

英特爾將在美新建 2 座晶圓廠，跨入代工領域，消息一出，台積電股價應聲跳水，台股今 (24) 日一度重挫逾 200 點，下探 15967 點，摜破月線、萬六關卡，電子股軍心渙散，不過，面板、PCB、生技股仍獲得買盤青睞，終場指數下跌 145.47 點或 0.9%，收在 16032.12 點，成交值 3156.6 億元。

英特爾新任執行長 Pat Gelsinger 宣布啟動 IDM 2.0 發展策略，將投資 200 億美元，在美國亞利桑那州新建 2 座晶圓廠，並設立代工服務部門，外界解讀，與台積電、三星較勁意味濃厚。台積電重挫逾 3%，最低來到 571 元，創 2 個月新低，終場收在 576 元，失守季線，市值也縮水至 14.93 兆元。

觀察其他權值股表現，鴻海、聯電、大立光、台達電及日月光投控等，賣壓都相當沉重，下跌 1-3%；聯發科連日下挫後，今日股價回神，強彈 2.7%，收 894 元；IC 載板廠南電受到買盤青睞，強漲近 7%。

富邦金公開收購日盛金股權達 53.84%，公開收購條件成就，創下國內首樁「金金併」的里程碑。不過，富邦金今日股價開高走低，終場小跌 0.18%，收 54.4 元；日盛金股價則獲激勵，上漲近 3%，收 12.75 元。金融股今日普遍走揚，包括中信金、玉山金、元大金、第一金等，均在盤面上表現。

面板雙虎看旺今年面板景氣展望，認為供給吃緊狀況將延續，訂單能見度最遠看到年底。面板股獲買盤追捧，群創盤中逐漸放量走揚，漲逾半根停板，站上 20 元關卡，創近 8 年新高，友達、彩晶也有逾 3% 的漲幅，買氣暢旺。

此外，台康生技因旗下乳癌生物相似藥解盲達標，最快今年第 3 季向美國食品藥物管理局申請上市，激勵股價亮燈漲停，原物料族群同步走高，台耀大漲逾半根停板，松瑞藥、中化生和神隆也表現不俗。