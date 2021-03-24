〈焦點股〉全年景氣樂觀 面板三傑帶量衝高

面板雙虎看旺今年面板景氣展望，認為供給吃緊狀況將延續，訂單能見度最遠看到年底。台股今 (24) 日震盪走跌，但面板股仍受到買盤青睞，群創 (3481-TW) 盤中逐漸放量走揚，漲逾半根停板，站上 20 元關卡，創近 8 年新高，友達 (2409-TW) 、彩晶 (6116-TW) 也有逾 3% 的漲幅，買氣暢旺。

台股今日一度重挫逾 200 點，失守萬六及月線關卡，隨後跌勢收斂至百點，其中，面板族群表現有撐，投信積極衝刺作帳行情，昨天買超群創逾 2.3 萬張，群創今日股價開低走高，盤中漲勢逐漸擴大，最高來到 20.1 元，攀上 2013 年 5 月底以來新高，群創盤中成交量超過 60 萬張，居台股首位。

友達同步吸引資金進駐，股價漲逾 3%，最高來到 20.5 元，寫近 10 年來新高；彩晶盤中也漲逾 3%，最高來到 13.7 元。

群創表示，由於宅經濟動能延續，電視、IT 產品需求維持高檔，首季淡季不淡，對上半年面板景氣維持樂觀，下半年也審慎樂觀，估面板供不應求狀態延續至年底，短期雖未看車用晶片對面板驅動 IC 有排擠現象，但將密切關注後續變化。

友達董事長彭双浪指出，海外布局持續評估中，雖然尚未有時間表，但北美一定會有，歐洲、東南亞等地也在考量中，目前車載客戶相對積極，其他包含智慧零售、智慧教育、智慧醫療等也是海外布局設廠的領域。日前董事會已核准 4.55 億元新增資本支出預算案，並通過去年盈餘分配，每股擬配 0.3 元現金股利。