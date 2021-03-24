ARK每日追蹤：大砍台積電ADR 23萬股 不畏單日暴跌20%再加倉IONS

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 23 日之個股進出明細。

買進 賣出 ACCD KMTUY CDXS BYDDY IONS AVAV SURF TSM FATE AONE DDD RAVN

週二 (23 日) ARK 系列基金大舉賣出台積電 ADR (TSM-US) 約 23.3 萬股，另外，亦繼續減倉比亞迪 ADR (BYDDY-US)。

週二 (23 日) ARK 系列基金繼續大舉加倉 Ionis 製藥 (IONS-US) 約 58.5 萬股，雖然週二 Ionis 才宣布與羅氏藥廠終止在罕見疾病亨丁頓舞蹈症 (Huntington's Disease) 上的合作，導致股價重挫 21.66%，但 ARK 仍是持續買進。