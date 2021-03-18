ARK每日追蹤：繼續加倉遠程醫療TDOC 週內第2次減碼ROKU

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 17 日之個股進出明細。

買進 賣出 TDOC KMTUY BFLY ROKU SURF IONS BLI Z FATE

週三 (17 日) ARK 系列基金倉位變動不大，主要加倉集中在遠程醫療服務商 Teladoc (TDOC-US)，並且大幅加碼手持式超音波設備商 Butterfly Network (BFLY-US) 21.6 萬股，耗資約 363 萬美元。

減倉方面，週三 (17 日) ARK 基金主要減持影音串流設備股 Roku (ROKU-US) 7.7 萬股，而這也是 ARK 基金本週第二次減碼。