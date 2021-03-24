麗豐-KY甩疫情陰霾 今年總店數有望破5000家

麗豐 - KY(4137-TW) 今 (24) 日舉行法說，發言人胡安榕表示，截至去年底總店數 4766 家，地區涵蓋中國、台灣、越南及香港，預期今年展店速度維持 5-10% 成長，目標今年再展店約 500 家，總店數將破 5000 間，全年營運將擺脫疫情陰霾。

麗豐旗下事業體包括美容連鎖加盟店克麗緹娜、電商平台新美力、醫美診所雅樸麗德、美甲美睫 RnD，另外設置培訓中心與生產基地。截至去年底麗豐共有 4766 家門市，其中中國有 4519 家、台灣 223 家，越南與香港共 24 家。

胡安榕指出，去年美容連鎖加盟店與醫美診所受到疫情衝擊，業績大受影響，隨著疫情獲得控制，營運重回成長軌道，今年展店數量仍維持 5-10% 成長，看好今年再展 500 家門市，其中，克麗緹娜將再提高市占率、擴大營業規模。

胡安榕進一步表示，目前中國約有 6 家醫美診所，其中北京門市同樣受到疫情影響，加上當地政府政策嚴謹，難以正常營運，期盼今年中國 6 家醫診所陸續恢復營業。

胡安榕說，去年上半年因疫情關係，無法進行商品宣傳、行銷等投資，直到去年第 4 季營運回溫，管銷費用集中在年底，不過今年將陸續投入新品廣告、行銷、戲劇與電影置入等費用，全年管銷費用將與去年相當。

麗豐去年第 4 季稅後純益 3.23 億元，季增 10.24%、年減 14.32%，每股純益 4.07 元；去年全年稅後純益 9.6 億元，年減 32.87%，每股純益 12.09 元。