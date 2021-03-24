元大寶華估今年GDP至4.4% 示警五缺問題

元大寶華綜合經濟研究院今 (24) 日上修 2021 年我國經濟成長率 (GDP) 預測值至 4.40%，仍略低於日前台灣央行和主計總處的預測，元大寶華綜經院董事長梁國源指出，市場已有共識今年 GDP 是「坐 4 望 5」，不過，當台灣景氣越熱絡時，存在已久的「缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才」五缺問題，恐會更加突顯。

元大寶華預測，各季成長率分別為 6.05%、6.84%、2.77% 和 2.35%，上半年 GDP 均在 6% 之上。

不過，梁國源說，近兩年台灣喜於企業投資回流，去年電子業又受惠疫情期間的宅經濟等效應，反而忽略當台灣景氣愈熱絡時，存在已久的五缺問題會更加突顯。

首先，若缺水情況持續惡化，不得不調升減量供水比例時，三大科學園區產能受挫風險將加大，其次，由於再生能源發電推進有限，恐難達成 2025 年占比 20% 目標，可能形成電力供應缺口。

第三，廠商大舉投資以及台商回流，導致工業用地需求大增，地價水漲船高，第四，近年國內理工科系學生呈減少趨勢，不利科技產業未來發展，第五，台灣人才流失且難以吸引外國人才，不少重點產業人才招募困難，需藉自海外攬才補足。

對於景氣預測，梁國源認為，全球經濟成長可望趨於樂觀，尤其台灣因疫情控制得宜，K 型不均復甦情勢有所改善。

從內需來看，由於民眾消費限縮於國內，加上疫情受到有效控制，均帶動民間消費，元大寶華將民間消費成長率預測從去年 9 月的 3.40% 上修至 3.73%；而民間投資隨著全球半導體供不應求態勢未變，將民間投資成長率預測從去年 2.50% 上修至 4.07%。

外需方面，元大寶華認為，全球景氣強勁復甦放大台灣電子業的長鞭效果，並有利相關出口業者，輸出成長率預測從 5.00% 上修至 5.16%，而輸入成長率預測則從 4.07% 略下修至 3.97%。