〈國泰金看經濟展望〉今年台灣經濟一定會更好 大幅上調今年GDP至4.2%

國泰金 (2882-TW) 今 (24) 日發表台灣經濟氣候暨金融情勢發表會，國泰台大產學合作團隊主持人徐之強表示，今年隨疫苗施打逐漸推廣，國內外需求復甦可期，因此大幅上修 2021 年台灣經濟成長率 (GDP) 由原本的 3.2%、調高至 4.2%，略低於主計處 4.6% 與央行的 4.5%。

徐之強表示，去 (2020) 年下半以來，得益於台商回流等結構性因素，以及疫情和緩與新興科技帶來的半導體和零組件需求強勁，台灣景氣表現優於原先預估。隨著海外需求反彈與國內消費復甦，研判 2021 年 4-6 月台灣經濟氣候將呈現景氣穩定之「朗」；出現「朗」的機率將在 40% 以上。

徐之強表示，美歐等主要央行淡化通膨風險，全球各地金融情勢大致處於正常波動區間，而主要央行以寬鬆應對秋冬疫情，通膨預期維持穩定，縱使台灣景氣持續改善，台灣央行 2021 年仍將維持利率不變；第 2 季台灣金融情勢指數將波動於「穩定」與「趨向緊縮」區間，呈現穩中略緊的局面。

徐之強表示，受惠疫情控制得宜，生產活動受制有限，以及新興科技應用、車用電子與遠距商機需求暢旺影響，去年下半以來，台灣景氣表現強勁，第 4 季 GDP 年成長率更達 5.1%，創 2011 年第一季以來新高。

展望 2021 年，美國通過新一輪大規模紓困法案且疫苗施打持續展開，疫情後國內外景氣復甦態勢將更形強化，加上 5G、數位浪潮帶來的半導體與零組件需求，以及台商回流、科技供應鏈移轉趨勢不變，因此國泰台大產學合作團隊上修 2021 年台灣經濟成長率預測值至 4.2%，研判全年成長率有 80% 的機率落在 3.5-5.0% 之間 (原為 2.5-4.0%)。

觀察主要項目，台積電年度資本支出意外強勁，是國泰台大產學合作團隊明顯上修投資成長預估的主因；去年第四季出口強勁雖可望延續到今年上半，但也意味著下半年基期更高，出口預測值僅小幅上調。