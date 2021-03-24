三應用需求旺 上銀看好今年毛利率向上成長

上銀科技 (2049-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長卓文恒表示，近來包括半導體、5G 應用與工具機設備等，需求都不錯，今年工具機產業景氣可望優於去年，目前大型滾珠螺桿、線性滑軌等元件，交期都長達 5.5-6 個月，看好在漲價效益帶動下，今年毛利率將較去年成長。

卓文恒指出，近期景氣回溫，尤其近 2 個月歐洲、美國市場需求陸續有起色，新品也有不錯斬獲。

卓文恒表示，工具機產業景氣與汽車產業連動較大，前 2 年汽車產業景氣趨緩，不過去年中起，日本車廠需求回溫，其他國家也在去年底跟進，帶動工具機訂單成長，其中，德國與義大利出貨已接近疫情前水準，看好今年工具機訂單及整體產業，將較去年成長。

各產品交期方面，卓文恒指出，工具機或大型線性滑軌、滾珠螺桿等產品，交期都在 5.5-6 個月間；其他去年需求較熱的微型滑軌，目前交期也在 3-4 個月；至於 3C 與自動化產業應用的系統和次系統，訂單能見度約 3 個月，各產品線訂單能見度不同。

談及漲價議題，卓文恒表示，2019 年起受美中貿易戰影響，上銀部分產品對外降價以爭取客戶，去年第四季開始陸續漲價，但也只是將價格調升至 2018 年水準，目前價格還未回升至 2018 年的價格高峰，今年上半年會再視市場狀況，評估是否再漲價。

卓文恒指出，漲價效益將在今年逐步顯現，毛利率可望逐漸提升，今年整體毛利率表現一定比去年好。

此外，上銀投資多年布局車用滾珠螺桿產品，汽車電動助力轉向 (EPS) 滾珠螺桿是新世代汽車轉向系統的關鍵零組件。卓文恒表示，傳統汽車與電動車在煞車系統與轉向器上，都需用到滾珠螺桿，已與歐洲、中國相關廠商接觸中，很多案子在進行中，最快明年底試產。

為因應擴產需求，上銀今年資本支出預估約 30-40 億元，將投入新建廠房及相關設備需求。今年將啟動中科廠、雲科廠擴產外；海外新廠方面，中國蘇州二期預計上半年完工；義大利新廠 5 月將動土，日本神戶廠也將於今年動土。