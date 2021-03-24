外資重手賣超台積電6萬張 創1個月來單日最大量

在外資和自營商聯手大賣台股的衝擊下，台股指數今 (24) 日終場下跌 145.47 點，以 16032.12 點作收，跌破月線，三大法人合計賣超 397 億元，連 4 賣，其中，外資賣超 358 億元，且賣單集中台積電，多達 6 萬張創近 1 個月來單日賣超最大量，換算共提款 350 億元。

三大法人今日在集中市場合計賣超 397 億元，外資賣超 358 億元，呈現連 4 賣，自營商也賣超 41.6 億元，創近 3 周來單日最大賣超，湧現季底獲利了結結帳賣壓，僅投信續買 1.96 億元。

由於英特爾宣布進軍代工服務市場，引發台積電恐遭搶單憂慮，台積電今日遭外資重手賣超 6 萬張，創近 1 個月來單日賣超最大量，是外資賣超最多的標的。

其次，外資賣超依序有聯電 2 萬餘張，期街口布蘭特正 2 近 1.9 萬張，聯合再生近 1.7 萬張，緯創 1.5 萬餘張，華邦電超過 1.4 萬張，期元大 S&P 石油 1.2 萬張，京元電 9000 餘張，國泰台灣 5G+ 8400 張，元大台灣 50 7500 餘張。

外資買超前 10 大標的依序為群創 5.5 萬張，友達 5.1 萬張，彩晶近 1.9 萬張，開發金 1.6 萬張，元大台灣 50 反 1 1.4 萬張，元大金近 1.2 萬張，華紙 5600 餘張，國光生近 5000 張，中信金和華夏在 4500 張上下。

投信方面，買超前 10 大標的有群創 2.3 萬張，友達 1.1 萬張，開發金 2000 餘張，長榮航 1700 張，漢磊和金居均逾 1300 張，和大和旺宏均超過 1000 張，英業達和長榮也在 900 張上下。

投信賣超前 10 大標的則有中鼎 4700 張，富采近 3500 張，創見 2600 張，晶技、凱美和美律在 1500 張上下，緯創達 1200 張，台達化、全新 900 張左右，台塑 850 張。

元富投顧表示，市場擔心美國公債殖利率跳升導致科技股重挫，資金轉向傳產金融，加上當沖盛行助漲助跌，股價的波動性非常大，市場充斥短線氣氛。