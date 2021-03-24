全球人壽啟動18個月培訓「服務接班人計畫」

全球人壽啟動為期 18 個月的「服務接班人計畫」，針對 22 到 30 歲年輕人，且提供 1 年的財務補助，招募年輕人加入壽險顧問行業，並宣布邀請搖滾樂團八三夭擔任年度招募代言人，強化業務組織的年輕化，八三夭特別打造業務招募主題曲「我不需要每一個人都愛我─A rock can be a star」，透過八三夭傳遞給年輕人正能量及樂團團隊合作的重要性。

全球人壽在台耕耘逾 25 年，從合併國華人壽、整併核心系統開展數位化，至 2021 年已累積多項數位化里程碑，如利用追蹤客戶動態需求、數位工具及通路等新型態策略，驅動業務大幅成長及養客，比如去年壽險顧問的海豹部隊運用大數據後，業績成長超過 30%。

在數位化良好基礎下，全球人壽致力於業務部隊年輕化不遺餘力，近幾年從鐵桿部隊到青年軍，持續年輕化，期許在 2021 年服務接班人計畫下，能維持組織平均年齡 35 至 40 歲左右，專職壽險顧問逾 2200 位。

全球人壽為此針對 22 到 30 歲年輕人，推出為期 18 個月的「服務接班人計畫」且提供 1 年的財務補助；並強調進公司第一件事不是交名單，而是由公司提供名單，消弭年輕人投入壽險業的擔憂，讓甫從事壽險顧問行業的新人，可以從服務現有客戶開啟職業生涯；對於公司正積極培植並有心拓大組織、展業增員的業務主管，也可透過「服務接班人計畫」，認識更多新進人員，並加入共同服務客戶的行列，壯大自己的組織。

其次，透過「服務接班人計畫」加入新秀，培訓期前 6 個月透過培養保險基本專業知識、學習保險商品、歷練銷售實務、持續考取進階專業證照；同時，該公司運用年輕人熟悉的溝通素材，如動畫、影片等線上數位訓練課程方式，更加認識壽險行業與壽險顧問的工作。

第 7 個月有機會晉升區主任，學習完整風險評估與保單規畫、進行市場實務訓練、掌握業務發展數位工具並導入社群行銷與精準行銷；第 19 個月則有機會晉升業務經理，學習輔導新人技巧、團隊壯大與養成、職域經營與開拓，最快有機會在一年半內，晉升業務經理為自己創造超過年薪百萬的收入。

全球人壽此次找來八三夭樂團擔任這次服務接班人計畫的招募代言人，打造招募主題曲「我不需要每一個人都愛我─A rock can be a star」，訴求每一位年輕人都是有獨特的 rock，不斷在生活中碰撞、滾動，成為獨特的樣貌，也能成閃閃亮眼的新星 (star)。

全球人壽副董事長林文惠表示，八三夭亦非常符合全球人壽期望招募的年輕活力業務員特質，透過年度招募代言人八三夭，及其打造的招募主題曲，就是希望藉由音樂帶給年輕人正能量，更希望藉此傳達全球人壽支持每個人獨特的人格特質，只要適當的引導，透過 18 個月精實的養成計畫，終能琢磨出屬於自己的獨特樣貌並發光發熱。