旺矽去年EPS 8.41元創歷史新高 擬配4.5元現金股利

探針卡廠旺矽 (6223-TW) 今 (24) 日公布去年財報，第四季稅後純益 1.28 億元，季減 42.09%，年減 13.52%，每股稅後純益 1.5 元，全年稅後純益 7.14 億元，年增 66.82%，每股稅後純益 8.41 元；受惠 5G 手機、高效能運算晶片帶動，旺矽探針卡出貨暢旺，營收、獲利均創歷史新高。

旺矽董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 4.5 元現金股利，配發率 54%，依今日收盤價 117 元計算，殖利率約 3.85%。

旺矽去年第四季營收 15.06 億元，季增 0.07%，年減 0.86%，毛利率 42.43%，季減 2.84 個百分點，年減 0.88 個百分點，營益率 10.89%，季減 5.51 個百分點，年減 0.8 個百分點，稅後純益 1.28 億元，季減 42.09%，年減 13.52%，每股稅後純益 1.5 元。

旺矽去年營收 59.26 億元，年增 7.45%，毛利率 43.63%，年增 3.22 個百分點，營益率 14.51%，年增 5.86 個百分點，稅後純益 7.14 億元，年增 66.82%，每股稅後純益 8.41 元。

旺矽去年受惠聯發科 (2454-TW) 5G 手機晶片銷售暢旺，VPC (垂直式探針卡) 需求大增，CPC 也隨著驅動晶片拉貨力道強勁，兩大產品同步成長帶動下，營收逼近 60 億元大關，獲利也創下歷史新高。