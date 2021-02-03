與穎崴營業秘密訴訟案 旺矽聲請再議遭法院駁回

測試介面廠穎崴 (6515-TW) 今 (3) 日公告指出，與旺矽的營業祕密訴訟案件，旺矽不服聲請交付審判，經新竹地檢署檢察調查，認為新竹地檢署檢察官對董事長王嘉煌等 5 人的不起訴處分，及臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署駁回再議處分，均屬正當，法院認為旺矽 (6223-TW) 聲請再議並無理由，因此裁定駁回。

穎崴與旺矽的營業秘密刑事訴訟案件，去年開始延燒，旺矽認為，離職員工攜帶機密檔案至穎崴使用，涉嫌違反營業秘密法，也違反公司資訊保護規定，連帶向穎崴公司及負責人提起民事訴訟，要求部分被告等連帶賠償，以維護公司、股東權益，維持公平公正的市場競爭與產業秩序。

旺矽 4 名離職員工去年被新竹地檢署以違反營業秘密法提起公訴，至於穎崴及其董座王嘉煌及部分離職員工則獲不起訴，旺矽也針對不起訴的離職員工，以及穎崴與負責人等，提出聲請再議。

穎崴今日公告，接獲臺灣新竹地方法院調查，認為新竹地檢署檢察官的不起訴處分，及臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署駁回再議處分均屬正當，認為旺矽聲請並無理由，因此裁定駁回。

穎崴也強調，公司秉持尊重他人智慧財產權及技術自主之精神，並無不法獲取營業秘密之情事。