晶片嚴重短缺 通用汽車再度宣布車廠停工

因受全球晶片供應短缺衝擊下，通用汽車 (GM-US) 周三（24 日）擴大減產計畫，宣布再度暫時關閉北美一間中型皮卡車組裝工廠。

通用汽車表示，位於密蘇里州的組裝工廠將在 3 月 29 日至 4 月 5 日停產，並打算將位於密西根州的工廠停工時間延長兩周，該廠自 3 月 15 日以來一直處於閒置狀態。

去年新冠疫情期間，北美車廠關閉兩個月，車用晶片需求大減，而消費電子產品需求大增，因此電子業下單量增加，將產能訂光，等到車市回溫時，車廠只能跟蘋果、三星等大廠搶晶片。

通用汽車發言人 David Barnas 表示，公司預估今年獲利恐損失 20 億美元。雖然 Barnas 並未透露停產將損失多少銷量，但表示年底會盡可能彌補產能損失。

受通用減產影響的車型包括兩種中型皮卡：GMC Canyon、Chevrolet Colorado，以及 Cadillac CT4、CT5、 Chevy Camaro 三種房車。

除此之外，通用也表示自 2 月 8 日停工的墨西哥裝配廠將會在 4 月 5 日復工。

福特汽車 (F-US) 也因為晶片短缺，本周將減少密蘇里州組裝車廠的貨車產量，但該工廠的旗艦車型 F-150 皮卡生產不受影響。

日本豐田車日前表示，將會更進一步削減北美產量。

日本晶片廠瑞薩（Renesas）工廠日前發生火災，加劇晶片短缺問題。通用、福特汽車目前正在評估該起事故對公司造成的影響， Stellantis 與馬自達（Mazda）則表示營運未受影響。