NFT概念股逆勢飆漲 是泡沫還是風口？

NFT 是現在最火紅的加密貨幣，投資人大膽「追夢」，相關概念股也跟著逆勢起飛，其中大公文化 (TKAT-US) 股價從 2.73 美元飆漲至 74.11 美元，漲幅高達 2600%；東方文化 (OCG-US)、海豚娛樂 (DLPN-US)、Hall of Fame Resort(HIFV-US)、賽點數碼 (CIDM-US) 等也紛紛走高。

大公文化 (TKAT-US) 堪稱 NFT 概念的龍頭股，該公司是全球首家登陸國際資本市場的藝術品電子化交易平台，由於涉足 NFT 領域，過去兩週股價就飆升超過 950% 。儘管據 SEC 文件揭露，截至去年 9 月，該公司營收僅 350 萬美元，淨虧損近 100 萬美元，但目前市值已過 6 億美元。

大公文化並非個例，另一家中國藝術品交易平台東方文化 (OCG-US)，自 NFT 熱潮以來，股價上漲約 235%。

目前市場對於 NFT 題材勇於「追夢」，只要沾上邊股價都能狂漲一波。海豚娛樂 (DLPN-US)13 日宣布成立新部門，致力設計製作與推廣 NFTs，消息傳出後，股價一度大漲逾 200%。FactSet 的數據顯示，當天該公司的交易量激增至 1350 萬股，而過去 30 天的全天平均水平約為 57 股。

海豚娛樂周三宣布與 Hall of Fame Resort&Entertainment(HOFV-US) 簽訂合作協議，提供與職業足球和體育娛樂相關的 NFT，兩者開盤後分別大漲 48% 與 61%。

此外，線上影片商賽點數碼 (CIDM-US) 周三盤中漲逾 12%；流行文化消費品商 Funko,Inc(FNKO-US) 也一度漲超 28%，此前市場紛紛猜測這兩家公司也會插旗 NFT 領域。

NFT 被看好未來是未來讓數位資產獲得報酬的解決方案，除了上述個股，還有 9 檔 NFT 潛力概念股值得關注。

兒童遊戲網站 Roblox Corporation(RBLX-US)：在行動設備和遊戲機上提供大量不同的遊戲，並銷售名為 Robux 的數字貨幣，可用於購買虛擬商品和增強角色。

娛樂開發與動畫製作商 Genius Brands(GNUS-US)：漫威之王 Stan Lee 的 Cosmic Crusaders 和 Rainbow Rangers 就是該公司作品，同時也是暢銷兒童繪本 Llama Llama 的授權代理商。

跨媒體娛樂公司 Liquid Media Group(YVR-US)：主要提供電影、電視、遊戲、視覺特效和 VR 服務，同時也開發手遊與桌游，透過共享服務網路為各種平台制作內容。

音樂會串流商 LiveXLive Media(LIVX-US)：專注於現場音樂會、互聯網廣播及串流影片內容的收購、發行與貨幣化，曾與三星合作提供實況音樂的 AR 與 VR 體驗。

娛樂媒體公司 ErosSTX(ESGC-US)：主要從事電影、電視和數位媒體 (包括現場活動和虛擬現實) 的製作、發行、融資與市場營運行銷。該公司有「印度 Netflix」之稱，擁有超過 2.12 億註冊用戶和 3620 萬付費用戶，上市後股價波動較劇烈，目前股價 2 美元左右，分析師看好其發展潛力。

獨立影片經銷商 Cinedigm Corp(CIDM-US)：該公司管理一個數千部作品與劇集的發行權庫，也為超過 12,000 部電影提供線上影院的資產服務。

全球教育技術解決方案提供商寶視來 (BOXL-US)：透過開發學生需要的產品，提高課堂上的學習和參與度，幫助教育工作者提高學生的成績。

網路安全公司 WISeKey(WKEY-US)：利用區塊鏈為人和物品提供數位身分，其業務在 IoT 領域包括智慧城市、無人機、物聯網汽車等，已擁有超過 15 億個微晶片的安裝基礎。

3D 視覺技術商 Integrated Media Technology Limited(IMTE-US)：專注於裸眼 3D 顯示技術產品和服務的收購、開發和商業化。也透過子公司販售消費類產品，如裸眼 3D 數位相框、智慧手機、平板和電視。