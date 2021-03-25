北韓動作頻頻？日本指平壤當局疑似發射彈道飛彈 

日本防衛省在周四 (25 日) 清晨表示，北韓疑似已發射彈道飛彈，但並未落在日本海域。美國政府日前剛證實，北韓上周末發射短程飛彈。

日本防衛省發言人說，北韓或許發射了一枚彈道飛彈，但並未落在日本專屬經濟海域或領土。日本海上保安廳稍早曾警告，沿岸船隻不要靠近任何掉落物體，若發現相關情事通知當局。

白宮周二證實，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 和國防部長奧斯汀 (Lloyd Austin) 亞洲行後數日，北韓便在上周末發射幾枚短程飛彈。

官員對媒體說，北韓試射的不是洲際彈道飛彈系統，也不屬於聯合國安理會禁止的威脅性武器。

這是平壤當局相隔 11 個月後再次試射，也是拜登上任總統以來首次公開挑釁，試探意味濃厚。北韓表示，此舉目的在抗議美國和南韓的聯合軍演。

布林肯上周才拜會日本、南韓，並回到阿拉斯加會晤中國中央外事辦公室主任楊潔篪和外交部長王毅。在北韓領導人金正恩妹妹金與正放話要美國別惹事後，美國官員和情報單位近幾周來便警告北韓可能進行飛彈試射。

北韓雖然在周末試射導彈，但直到周二媒體報導後，美國才出面證實，一開始美國和南韓並未揭露，北韓也沒有公開宣傳。