【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 週三 (24 日) 長榮貨櫃擱淺蘇伊士運河，油價反彈，能源股連帶受惠，美元走強，10 年期美債殖利率續跌，科技股尾盤失速拋售，英特爾轉跌，美股尾盤翻黑，終場美股四大指數跌幅介於 - 0.01~-2.01%。蘋果 - 2.0%、特斯拉 - 4.82%、美光 - 2.81%、聯電 ADR-3.55%、日月光 ADR- 3.01%。

2. 週二美股在歐洲第三波疫情告急與潛在的加稅計畫等利空衝擊下拉回，加上英特爾將建兩座新晶圓廠及設立「英特爾代工服務部」的利空衝擊，週三台股跳空跌破月線以下跌 182.63 點的 15994.96 點開出後，在 2454 聯發科、2357 華碩、生技、汽車、成衣、造紙股等上漲下縮小跌幅，一度突破月線反壓，但隨後在陸港股跌幅擴大下，指數再次跌破月線，終場加權指數以下跌 145.47 點的 16,032.12 點作收，跌幅 - 0.90%，成交量 3,217.60 億元。三大法人合計賣超 397.36 億元：外資賣超 357.72 億元、投信買超 1.96 億元、自營商賣超 41.6 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，有利指數打底。

（2）、均線：跌破 20 日線，短線持續整理，若能站回月線短線才有機會反彈。

（3）、技術指標：日 KD 在 3/19 出現死亡交叉，週三 K、D 開口持續擴大，未出現黃金交叉前，指數持續整理。

4. 櫃買指數: : 開低震盪走高，收在 200.34 點，漲 0.48%，站回 5 日線轉強。

5. 觀盤重點：週三台股跌破 20 日線，短線持續整理，若三日內站不回 20 日線，整理時間恐拉長。

6.MIH 聯盟成員首場聚會將在今（25）日召開，加上季底集團衝刺作帳，裕隆（2201）旗下個股昨日股價表態強漲，帶動集團單日市值大增 111 億元，鴻海 (2317) 雖漲多壓回，但群創 (3481)、天鈺(4961) 等指標股逆勢收紅，維繫多頭人氣不墜。

7. 全球輪胎市場持續暢旺，加上最近上游各項石化原料價格全面上漲，為反映成本，國內輪胎龍頭正新（2105）昨（24）日透露，4 月 1 日準備啟動新一波輪胎漲價計畫，漲幅約 3%-5%，其中以原本毛利率較低的輪胎產品調幅會比較大。

8. 聯發科 (2454) 不僅 5G 智慧手機晶片出貨暢旺，供應鏈更傳出，由於三星、Vivo 及傳音等品牌手機廠拉貨力道持續強勁，使聯發科 3G 及 4G 手機晶片在 2020 年下半年起出貨將維持在高檔。法人推估，聯發科第一季有機會在手機晶片出貨強勁帶動下，挑戰賺進一個股本，第二季出貨將可望更上一層樓。

9. 國際鋼市向好，中鋼（2002）、中鴻 (2014) 第 2 季產銷爆量，即便鋼價月月上漲，用戶仍前呼後擁爭搶料源。中鋼單季總訂單量超過 310 萬公噸，比第 1 季還高；中鴻海內外張羅扁鋼胚半成品，遠從俄羅斯採購，以滿足國內訂單需求。中鋼、中鴻基本面進入巔峰狀態，盛況將旺到第 3 季。

