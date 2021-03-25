〈台股盤前〉台積電ADR續挫 難脫偏弱整理先測萬六關卡支撐

台股指數昨 (24) 日終場下跌 145.47 點，以 16032.12 點作收，跌破月線位置，隨著美股科技股持續走弱，台積電 ADR 更是重挫 5% 收場，法人認為，短線大盤偏弱整理格局難扭轉，今日先測萬六關卡支撐。

三大法人昨日合計賣超 397.35 億元，外資呈現連 4 賣，賣超高達 358 億元，其中從台積電提款高達 350 億元，對整體盤勢不利；同時，自營商持續賣超 41.6 億元，湧現季底結帳賣壓，僅投信續買 1.95 億元。

美股昨日再度見到科技股遭拋售，高檔陷入持續整理，終場四大指數收黑，道瓊指數下跌 3.09 點或 0.01%，收 32,420.06 點；標普 500 指數下跌 21.38 點或 0.55%，收 3,889.14 點；那斯達克指數下跌 265.81 點或 2.01%，收 12,961.89 點；費城半導體指數下跌 40.24 點或 1.34%，收 2,953.97 點。

由於英特爾 23 日宣布將耗資 200 億美元在亞利桑那州 Ocotillo 興建兩座新的晶圓廠，並擴大晶圓代工業務，使市場憂心台積電未來恐遭搶單，造成台積電 ADR 再度大跌 5.16%。

同時，日月光 ADR 下跌 3.01%，聯電下跌 3.55%，恐持續不利今日大型電子股走勢。

不過，台灣 DRAM 教父高啟全認為，英特爾在晶圓代工領域仍不足以威脅台積電。

消息面上，央行最新公布 2 月貨幣總計數，象徵股市資金活水的 M1B 年增率衝上 18.57%，寫下近 11 年高點，而 M2 年增率也創 21 年半新高，央行強調，目前資金面相當寬鬆，股市資金無虞。

國內輪胎龍頭正新透露，4 月 1 日將啟動新一波輪胎漲價計畫，漲幅約 3-5%，又以原本毛利率較低的輪胎產品調幅會比較大。

旱災中央應變中心召開會議決定，苗栗和台中地區 4 月 6 日起實施供五停二分區供水，而專管工業區、科學園區減供不停供，實施節水率提升至 15%，受衝擊共約百萬戶。

法人指出，隨著台積電跌破季線，再加上外資於期貨淨空單加碼至 28218 口，以及新台幣趨貶等因素，小心資金外流的壓力持續提高，在外資尚未積極回頭之前，大盤難脫整理格局。